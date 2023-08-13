Пожар на складе в Раменском потушили

Пожар на складе удобрений в городском округе Раменское в Московской области потушили, сообщила «РИА Новости» пресс-служба главного управления МЧС в Подмосковье. Уточняется, что открытое горение ликвидировано в 14:29.

Пожар на складе с удобрениями в Раменском начался сегодня, 13 августа, около 12:00 мск, изначально огонь распространился на 1800 кв. м. Позднее площадь возгорания увеличилась до 2,7 тыс. кв. м, пожар был локализован.

По информации ряда СМИ, перед пожаром местные жители услышали звук взрыва. Как утверждает прокуратура Московской области, предварительная причина пожара — нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.

Эрдни Кагалтынов