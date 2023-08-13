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Коммерсантъ FM
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Пожар на складе в Раменском локализован на 2,7 тыс. кв. м

Площадь распространения огня на складе с удобрениями в городе Раменское увеличилась до 2,7 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram. Помимо склада огнем охвачены деревянные паллеты на открытой площадке. Сейчас пожар локализован.

Пресс-служба МЧС также сообщила о наличии угрозы распространения огня на соседний склад. К тушению пожара привлечены 70 человек и 26 единиц техники. На месте возгорания проводятся замеры воздуха на предмет превышения допустимых концентраций вредных веществ.

Пожар на складе с удобрениями в Раменском начался сегодня, 13 августа, около 12:00 мск, изначально огонь распространился на 1800 кв. м. По информации ряда СМИ, перед пожаром местные жители услышали звук взрыва. Как утверждает прокуратура Московской области, предварительная причина пожара — нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.

Эрдни Кагалтынов

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