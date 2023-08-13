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Коммерсантъ FM
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Правительство мятежников в Нигере призвало снять со страны санкции ЭКОВАС

Глава переходного правительства мятежников в Нигере Али Ламин Зейн заявил, что «бесчеловечные и несправедливые» санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) против его страны, нужно отменить.

«Это важная встреча, которая нацелена на сближение двух стран — Нигерии и Нигера. Они передали послание президента Нигерии главе Нигера, который поручил им разъяснить все, что мы хотели бы увидеть в ближайшие дни. Речь идет об отмене этих мер, которые являются бесчеловечными, несправедливыми и неприемлемыми, поскольку они противоречат положениям и правилам ЭКОВАС»,— сказал Али Ламин Зейн, комментируя встречу с религиозными лидерами Нигерии (цитата по ТАСС).

Военный переворот в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Мятежники утверждали, что убьют помещенного под домашний арест президента Мохамеда Базума в случае интервенции. 10 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сказал, что лидеры стран ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере. 11 августа мятежники Нигера перевели армию страны в боевую готовность. По данным AP, мятежники уже обратились за помощью к ЧВК «Вагнер».

12 августа AFP со ссылкой на источник сообщило, что в столицу страны — Ниамей прибыла делегация мусульманских религиозных лидеров из Нигерии. Агентство Reuters писало, что парламент ЭКОВАС планирует направить делегацию в Нигер для переговоров с лидерами переворота.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру дали время».

Олеся Павленко

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