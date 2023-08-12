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Коммерсантъ FM
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Парламент ЭКОВАС намерен направить в Нигер делегацию для встречи с мятежниками

Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует направить делегацию в Нигер для переговоров с лидерами переворота, сообщает Reuters со ссылкой на представителя парламента.

Ранее сегодня, 12 августа, агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к режиму в Нигере, сообщило, что в столицу страны Ниамей прибыла делегация мусульманских религиозных лидеров из Нигерии, которая входит в ЭКОВАС. Их принял недавно вступивший в должность премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, сообщает агентство.

10 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сказал, что лидеры стран ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере для «восстановления конституционного порядка» в стране. Военный переворот в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Мятежники заявили, что убьют помещенного под домашний арест президента Мохамеда Базума в случае интервенции. По данным Associated Press, они обратились за помощью к ЧВК «Вагнер».

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Эрдни Кагалтынов

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