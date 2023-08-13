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Коммерсантъ FM
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Мужчина ударил камнем икону Спасителя в храме рядом с Киево-Печерской лаврой

Неизвестный мужчина нанес два удара камнем по иконе Спасителя в храме преподобного Агапита Печерского, расположенном у врат Киево-Печерской лавры. Злоумышленника задержала полиция, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви в Telegram.

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Фото: Пресс-служба УПЦ

Фото: Пресс-служба УПЦ

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Фото: Пресс-служба УПЦ

Фото: Пресс-служба УПЦ

«Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя. Злоумышленника остановили верующие, его задержала полиция. На место вызвали следственно-оперативную группу. Полиция зафиксировала показания очевидцев, братия написала заявление»,— говорится в сообщении УПЦ. На опубликованных пресс-службой фотографиях видно, что мужчине удалось разбить защитное стекло, закрывающее икону.

Храм преподобного Агапита Печерского находится на территории заповедника «Киево-Печерская лавра», в котором также расположен одноименный монастырь. 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Это решение делает легитимным выселение из лавры монахов УПЦ. Контроль над лаврой может перейти к Православной церкви Украины, которую УПЦ и Русская православная церковь называют раскольнической.

Эрдни Кагалтынов

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