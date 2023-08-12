ЕС допустил введение индивидуальных санкций против мятежников Нигера

Евросоюз (ЕС) осудил переворот в Нигере и поддержал усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по решению кризиса. ЕС готов поддержать действия ЭКОВАС в том числе введением нового режима индивидуальных санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС полностью поддерживает усилия ЭКОВАС и готов поддержать их, в том числе путем установления нового режима индивидуальных санкций»,— говорится в заявлении господина Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что ЕС поддерживает стремление ЭКОВАС решить кризис дипломатическим путем, принимая во внимание мобилизацию резервных сил. Кроме того, ЕС вновь осудил задержание свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и его семьи.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и был помещен под домашний арест. 10 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сказал, что лидеры стран ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере для «восстановления конституционного порядка» в стране. Мятежники заявили, что убьют помещенного под домашний арест президента Мохамеда Базума в случае интервенции.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Эрдни Кагалтынов