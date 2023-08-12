Комиссар ЭКОВАС: ЧВК «Вагнер» не причастна к перевороту в Нигере, но может извлечь выгоду

Частная военная компания «Вагнер» не причастна к перевороту в Нигере, считает комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель-Фатау Мусах. Он отметил, что ЭКОВАС не позволит вновь «превратить Западную Африку в арену прокси-войн».

«Группа "Вагнер" не причастна к перевороту в Нигере, однако может извлечь выгоду из происходящего»,— сказал комиссар (цитата по ТАСС).

Мятежники контролируют Нигер с конца июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входит Нигер, и многие страны Запада призывали военных освободить президента и вернуть ему власть. ЭКОВАС угрожает Нигеру военной интервенцией. По данным Associated Press, мятежники уже обратились к ЧВК «Вагнер». Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Нигерию заявляла, что мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Леонид Уварчев