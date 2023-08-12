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Коммерсантъ FM
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Российские истребители подверглись воздействию систем наведения в Сирии

Два российских истребителя Су-34 и два Су-35 зафиксировали воздействие на них систем наведения в Сирии, сообщил Центр по примирению враждующих сторон (подчиняется Минобороны РФ). Самолеты также подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35 возглавляемой США коалиции.

Инциденты произошли в ночь на 11 августа в районе Эт-Танф. Замруководителя Центра по примирению сторон Вадим Кулить сообщил, что российские истребители выполняли плановый полет. Слова контр-адмирала приводятся в пресс-релизе Минобороны, который поступил в «Ъ». Воздействие систем наведения на истребители привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

«Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии»,— говорится в заявлении Центра.

Российская сторона вновь обвинила США в создании опасных ситуаций в небе Сирии и в нарушении полетов в нарушении протоколов деконфликтации. За сутки Центр зафиксировал 11 нарушений протоколов, связанных с несогласованными полетами беспилотников. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений одной парой F-16, четырьмя парами F-3, одной парой Typhoon, одной парой Rafale и двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C.

США и Россия последние недели регулярно обмениваются обвинениями в опасных ситуациях в Сирии. Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности прямого столкновения РФ со странами НАТО в Сирии, говорил, что Москва готова к любому сценарию, но Россия этого не хочет.

О конфликтных ситуациях в Сирии — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Леонид Уварчев

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