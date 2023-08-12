Весомый вклад

Уход с российского рынка известных снижающих вес препаратов дал неожиданный результат. В попытках найти замену испытанным средствам граждане подняли продажи лекарств для похудения на 20,3% за полгода в натуральном выражении и на 15,5% в денежном. В ходу оказались недорогие лекарства, которые нужно употреблять большими объемами, что и вызвало рост потребления, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Продажи принимаемых для похудения препаратов в первой половине 2023 года в натуральном выражении выросли на 20,3%, до 1,5 млн пачек, а в деньгах увеличились на 15,5%, до 4,2 млрд руб. год к году, подсчитали в DSM Group. По оценкам аналитиков компании, 44% денежных продаж таких лекарств приходится на «Редуксин», 33% — на «Голдлайн». Оба препарата содержат сибутрамин, создающий чувство ложного насыщения в том числе в сочетании с гипогликемическим средством метформин. А такие препараты, как «Листата», «Орсотен», «Ксеникал» и «Ксеналтен», содержат ингибитор липаз орлистат, в результате действия которого нарушается расщепление пищевых жиров, уменьшается их всасывание из ЖКТ.

Препараты, предназначенные для похудения, в основном рецептурные, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в России. Более 99% продаж приходится на аптеки, отмечают в DSM Group. В Headway Company уточняют, что за январь—июль 2023 года было проведено тендерных закупок таких лекарств на 15 млн руб., из которых 98,5% — закупки фармаций и аптечных складов, относящихся к розничной торговле.

В аптечной сети «36,6» подтвердили рост продаж препаратов для лечения ожирения. За первые семь месяцев 2023 года продажи таких препаратов в сети выросли на 7,4% год к году, наибольшая динамика отмечалась в мае, апреле и июне. В «Здравсити», «Нео Фарм», «Планете здоровья», «Ригла», «Эркафарм» и «Апреле» не ответили на вопросы “Ъ”.

Спрос на препараты для похудения повышается из-за все большей актуальности проблемы ожирения в России и в мире из-за увеличения потребления быстрых углеводов, рафинированных жиров, снижения физической активности, считает эндокринолог, ведущий специалист клиники «Ниармедик» в Москве Анна Бартенева.

А директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов связывает рост спроса на такие средства с сезонностью, в том числе с низкой базой 2022 года, когда людей занимала другая проблематика.

По словам господина Беспалова, спрос также смещается в сторону комбинированных препаратов, где есть компоненты и от диабета, и для похудения, в частности аналогов глюкагоноподобного пептида, таких как выпущенные Novo Nordisk «Оземпик» и «Саксенда». Поставки последних в 2022 году в Россию фактически прекратились.

Источник “Ъ” в аптечных сетях говорит, что «последняя нормальная поставка» «Оземпика» и «Саксенды» от Novo Nordisk в Россию была в марте 2022 года, а впоследствии производитель объявил об уходе с рынка.

Заместитель гендиректора AlphaRM Татьяна Ковальчук говорит, что ажиотаж вокруг «Саксенды» создавала программа Novo Nordisk, предусматривающая скидки на препараты с лираглутидом, действие которой прекратилось в 2022 году. Из всех подобных препаратов только «Саксенда» была разрешена в России для снижения массы тела, подчеркивает эндокринолог телемедицинского сервиса «Доктис» Анастасия Золотых. В инструкции к «Оземпику» нет таких показаний, он назначается только пациентам с сахарным диабетом, но нередко желающие похудеть «назначают» его себе сами, говорит она.

Как отмечает Николай Беспалов, сейчас потребители начинают возвращаться к привычным препаратам на основе сибутрамина и орлистата, которые менее эффективны, и объемы их потребления выше аналогов глюкагоноподобного пептида. Это стимулирует рост натуральных продаж, а оборот в деньгах растет меньшими темпами из-за сравнительно невысокой средней цены, говорит он.

Екатерина Ракитина, Наталья Костарнова