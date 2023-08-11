Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде завершен. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах Сергиева Посада.

«Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются»,— рассказал агентству собеседник. Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших без вести. Судьба еще восьми сейчас выясняется. Однако агентство не уточняет, живыми или мертвыми были найдены люди.

Взрыв, эквивалентный по мощности сотне килограммов тротила, произошел в Сергиевом Посаде 9 августа утром. Пострадали 80 человек, из них 15 госпитализированы. Одна женщина умерла в больнице. По официальным данным, из-за взрыва пропали без вести восемь человек.

По данным следствия, причиной стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — обанкротившимся весной ОАО «Пиро-Росс». С 1994 года компания производила и продавала профессиональные салютные установки и фейерверки, в том числе для Минобороны.

О том, как производитель фейерверков подорвал завод и 30 домов, читайте в материале «Последний салют наступает».

Анастасия Ларина