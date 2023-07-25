Чистой воды протест

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности сотрудников мэрии Избербаша (Дагестан). Накануне жители города провели митинг из-за отсутствия воды. Глава республики Сергей Меликов, отметив, что проблеме с водоснабжением Избербаша уже много лет, раскритиковал чиновников за неумение работать с населением. Протестующих горожан он поблагодарил «за обратную связь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Город Избербаш расположен в 55 км к югу от Махачкалы. Уже много лет его жители жалуются на проблемы с водоснабжением. Главная причина проблемы — изношенность магистрального водопровода. С начала лета работникам горводоканала пришлось устранять последствия нескольких десятков прорывов. 16 июля коммунальные службы установили новый насос на станции второго подъема в поселке Ачи-Су — в водоканале заявили, что это «наиболее ветхий участок». Однако это лишь усугубило проблему: после установки произошло сразу несколько прорывов, из-за которых часть Избербаша осталась без воды.

На восьмой день «засухи» несколько десятков горожан пришли выразить свой протест к мэрии. В соцсетях распространилось видео с возмущенными людьми, скандирующими «Воду! Воду!» у здания администрации. Глава города Магомед Исаков встретился с протестующими и пообещал решить проблему.

Республиканское управление СКР между тем объявило о начале доследственной проверки: «В социальных медиа размещена информация о длительном отсутствии воды в городе Избербаше и отсутствии реагирования на данную проблему со стороны органов местного самоуправления».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю дагестанского управления Дмитрию Беляеву доложить о ситуации с водой в Избербаше и мерах по восстановлению прав граждан. Свою проверку организовала и прокуратура.

Ближе к концу дня свое мнение о ситуации высказал глава Дагестана Сергей Меликов. «К сожалению, проблема с водоснабжением в Избербаше существует не один год и даже не одно десятилетие. Особенно обостряется ситуация в теплое время года,— сказал он.— Водовод Каспийск—Избербаш был построен в 80-х годах. Город рос, к водоводу подключались попутные поселки, кто-то делал незаконные врезки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые участки водовода находятся в аварийном состоянии. Долгие годы образующиеся дыры просто латали до следующей поломки. И каждый раз специалистам приходится приостанавливать подачу воды». Резервной линии у водовода нет, а аварий только за два дня было три десятка, добавил господин Меликов. Он заявил, что власти пошли на «конкретные шаги» для решения застарелой проблемы: «Один из них — строительство магистрального водовода Чиркей—Махачкала—Каспийск, который поможет в том числе обеспечить чистой питьевой водой избербашцев. На это республика получила 10,5 млрд руб. инфраструктурного кредита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Дагестана Сергей Меликов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Дагестана Сергей Меликов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава республики прокомментировал и протест горожан. «Хотя работники водоканала оперативно реагируют и сразу берутся за ремонт, с населением работа в городе провалена,— заявил он.— Избербашцев не проинформировали вовремя о случившемся, и, чтобы получить ответы на свои вопросы, им пришлось бить во все колокола. Обращаюсь ко всем руководителям: как только возникает проблема, вы должны сообщить людям и сразу же принять меры для облегчения их жизни, а не прятать голову в песок». Глава региона поблагодарил горожан за «обратную связь» и попросил «проявить терпение».

Утром во вторник водоканал сообщил, что в 4:35 вода была пущена в город. А во второй половине дня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, должностные лица мэрии ненадлежаще исполняли свои обязанности по обеспечению технического обслуживания водопровода. Это привело к систематическим аварийным инцидентам на всем протяжении водопровода; отсутствие водоснабжения «повлекло существенное нарушение прав и законных интересов» жителей. «Сегодня следователи провели обыск в администрации города, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела»,— сообщили в СКР.

Юлия Рыбина, Махачкала