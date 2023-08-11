«Молодость» просрочки не помеха

По итогам второго квартала более трети просроченной задолженности, выставленной банками для реализации, не превышала одного года. Это максимальный показатель для «молодой» просрочки с 2020 года. Вырос и размер предлагаемых к взысканию «молодых» долгов. Такой подход позволяет кредиторам не тратить ресурсы на работу с должниками и продавать просроченные портфели по высоким ценам. Кроме того, банки могут обезопасить себя от банкротства заемщиков, после которого взыскать с них долги уже крайне сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кредиторы стали выставлять на продажу более «молодую» просрочку. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам второго квартала 2023 года 35% выставленной кредитными организациями просрочки для реализации по цессионной схеме было моложе 360 дней. Это максимальный показатель с 2020 года.

Всего на продажу было выставлены просроченные долги на 104 млрд руб. «За семь месяцев 2023 года объемы цессии просрочки возрастом до 360 дней выросли на 70%. Объем проданной просроченной задолженности возрастом 1,5–3 тыс. дней сократился в два раза»,— подтверждает руководитель ЭТП «Рынок долгов» (входит в группу Сбербанка) Денис Белкин.

«Старые долги, с просрочкой три-пять лет, интересны только в случае связки с привлекательным имуществом, привлекательным залогом или обременением»,— отмечает заместитель гендиректора «Российского аукционного дома» Ольга Желудкова. В 95% случаев на продажу выставляются потребительские кредиты и кредитные карты, подтверждали ранее участники рынка (см. “Ъ” от 19 июля).

Растет и средний размер просроченного кредита, выставленного на торги. Средний размер долга в портфеле банковской цессии за шесть месяцев увеличился на 5,8%, указывают в ID Collect. Наибольший прирост по значению среднего долга продемонстрировали кредиты с просрочкой менее 360 дней. В частности, в сегменте просрочки на 90–180 дней показатель увеличился на 16%, в сегменте 180–360 дней — на 24%, тогда как одно-двухлетняя просрочка выросла всего на 5%.

«В наиболее свежих долгах, где последний платеж был 90 дней назад, этот тренд заметнее»,— подтверждает тренд гендиректор Debex Марат Брук.

У банков есть достаточно поводов для реализации таких активов. «Все больше банков считают нецелесообразным тратить значительные ресурсы на непрофильную деятельность по взысканию долгов. Они существенно экономят ресурсы, одновременно получая хорошую цену и быструю оборачиваемость капитала»,— поясняет тренд управляющий директор «Первого клиентского бюро» (ПКБ) Павел Михмель. «Ужесточение требований банковского регулятора к нормативам будет лишь способствовать росту "молодой" просрочки на рынке»,— уверена госпожа Желудкова.

Кредиторам выгоднее продать портфель с минимальным сроком просрочки и выручить за него максимальную сумму, согласен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его оценкам, цена на такие портфели составляет 11–17% от суммы задолженности. По данным Debex, во втором квартале 2023 года стоимость досудебной банковской просрочки, торгующейся на площадках, составляет 15%. Выше этот показатель был только в четвертом квартале 2021 года.

Сами кредиторы также подтверждают заинтересованность в продаже «молодой» просрочки. «Банки и МФО на ранних этапах научились выявлять клиентов, склонных к банкротству»,— поясняет директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. От таких долгов, добавляет он, стараются избавляться как можно скорее, так как эффективность взыскания по ним крайне низка.

Полина Трифонова