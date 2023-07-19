Банки придержали долги

Во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом сократился объем просроченных банковских долгов, предлагаемых для продажи в рамках цессии. Долги банков считаются более качественными, чем у МФО, но в отсутствие их предложения покупатели реализуют спрос именно в микрофинансовом сегменте. Банки же придерживают долги, рассчитывая во второй половине года продать их подороже. Однако выход на рынок сразу большого объема просрочки может привести к обратному эффекту, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) оценила итоги продажи просроченных долгов банков по итогам второго квартала 2023 года. Согласно им, за квартал банки предложили к продаже инвесторам 41,9 млрд руб. просроченных розничных кредитов против 62,1 млрд руб. в первом квартале 2023 года. Из предложенных к продаже реализованы были сделки на 37,2 млрд руб. против 52,9 млрд руб. в предыдущем отчетном периоде соответственно. Цена по итогам закрытых в апреле—июне сделок по продаже банковской просрочки составила 9,08%, в то время как в январе—марте — 6,99%.

Подтверждают такую динамику и данные онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex. Согласно им, на площадках электронных торгов во втором квартале были реализованы сделки по продаже просрочки банков на 19,8 млрд руб., в то время как в первом квартале — более чем на 29 млрд руб.

Согласно статистике, традиционно в первом квартале банки предлагают к продаже меньший объем долгов, чем во втором.

«Рынок отстает от предполагаемых темпов торгов просроченной задолженностью, не все банки пока вышли с запланированными объемами, мы ожидаем переноса основного пула торгов на третий-четвертый кварталы»,— указывает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. По его оценкам, по итогам 2023 года объем предложения будет в коридоре уровня 2022 года — 269 млрд руб.— с возможностью коррекции в сторону увеличения на 5%.

Банки в основном предпочли воздержаться от комментариев относительно продажи просроченных кредитов. Лишь в Почта-банке сообщили, что во втором квартале текущего года не корректировали подход к продаже портфеля проблемных кредитов и не сокращали объемы цессии. В первом полугодии 2023 года портфель на продажу выставлялся без отклонения от плана, заверили в Альфа-банке. А вот директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский не стал скрывать, что количество выставляемых для продажи кредитов в начале года сокращалось и будет сокращаться в дальнейшем в связи с улучшением качества портфеля и изменением стратегии. «В 95% выставляются потребительские кредиты и кредитные карты»,— уточнил он.

«По-видимому, банки решили дождаться сентября—октября, полагая, что спрос и, как следствие, цена долга вырастут,— отмечает гендиректор Debex Марат Брук.— Теоретически это возможно, но нужно понимать, что коллекторские агентства будут покупать долги в любом случае, поскольку им нужно с чем-то работать. Пока они сосредоточены на покупках долгов МФО».

Однако может получиться ситуация, когда все свободные деньги будут потрачены и покупать большие объемы банковского долга будет просто не на что, предостерегает господин Брук. «Нужно понимать, что покупатель готов платить более высокую ставку лишь по тем лотам, где цена и качество соизмеримы»,— согласен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев ожидает, что во втором полугодии продавцы выставят на продажу более молодые банковские портфели, в результате средневзвешенная цена может быть выше на несколько процентных пунктов. «В целом банковская цессия выглядит более консервативной, так как выставляемые на продажу портфели в настоящее время формируют в основном кредиты, выданные во время пандемии коронавируса и отчасти после февральских событий прошлого года,— отмечает господин Васильев.— Банки ужесточили скоринг-модели, кэш-кредиты могли получить в основном заемщики с подтвержденным доходом и хорошей кредитной историей».

Ксения Дементьева