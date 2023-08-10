«Интерфакс»: Marathon Group Винокурова вышла из состава «Деметра-Холдинга»

Компания «СПН», которая входит в структуру Marathon Group Александра Винокурова, вышла из состава владельцев «Деметра-Холдинга». Стоимость сделки неизвестна. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Деметра-Холдинг» подтвердил продажу доли «СПН». Marathon Group отказалась от комментариев.

«Сделка была денежной, и Marathon Group зафиксировал прибыль от инвестиций в "Деметра-Холдинг"»,— сказал собеседник «Интерфакса». Он не привел подробностей сделки.

В состав «Деметра-Холдинга» входят крупные российские зерновые терминалы — «Новороссийский зерновой терминал» (100%), «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (35,36%), зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%), а также другие активы.

Marathon Group вошла в капитал «Деметра-Холдинга» в 2020 году. Структуре принадлежало 10,57% долей холдинга через ООО «СПН».

В июле глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что его банк, которому принадлежала доля 45%, вышел из структуры «Деметра-Холдинга». Он не говорил, кто стал новым владельцем. «Ведомости» писали, что долю приобретет оманская компания Southern Sea Investment LLC. Зернотрейдер подтвердил информацию, отметив, что бенефициар покупателя — инвестфонд, принадлежащий государству Оман. Размер доли не уточнялся.

Олеся Павленко