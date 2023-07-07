Костин рассказал, что ВТБ продал долю в компании-экспортере зерна по «объективной цене»

ВТБ продал свою долю в 45% в компании-экспортере зерна «Деметра-холдинг», сообщил глава банка Андрей Костин. Он не уточнил, кто стал покупателем. По его словам, доля ВТБ была продана по «объективной цене».

«Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная»,— сказал господин Костин на Финансовом конгрессе Банка России (цитата по ТАСС).

«Деметра-холдинг» — крупный зерновой холдинг, которому принадлежат активы в экспортной логистике и трейдинге. Холдингу принадлежат доли в российских зерновых терминалах, железнодорожных операторах и других. В июне Андрей Костин говорил, что ВТБ собирается продать свою долю в холдинге, так как подсанкционный банк в составе акционеров препятствует его развитию.

Олеся Павленко