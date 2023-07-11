Инвестфонд из Омана купит долю в зернотрейдере «Деметра-Холдинг»

Оманская компания Southern Sea Investment LLC приобретет долю в российской компании—экспортере зерна «Деметра-холдинг», сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к планирующейся сделке. Зернотрейдер подтвердил изданию эту информацию и отметил, что бенефициаром Southern Sea Investment LLC является инвестиционный фонд, принадлежащий государству Оман. Какую долю в «Деметра-холдинге» получит оманская компания, не уточняется.

Один из собеседников издания уточнил, что сделка сложноструктурированная, одним из ее этапов является допэмиссия. Он сообщил, что Southern Sea Investment LLC выступил в роли якорного инвестора и не является прямым покупателем доли в российской компании. Источник заявил, что по результатам сделки доли российских владельцев «Деметра-холдинга» будут увеличены, отметив, что эти данные не будут раскрываться.

9 июня глава ВТБ Андрей Костин заявил, что финансовая организация продает свою долю в «Деметра-Холдинге» и ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными покупателями. Банку принадлежало 45% акций холдинга. 7 июля господин Костин сообщил, что ВТБ вышел из зернового бизнеса. Он не уточнил, кто стал покупателем. По его словам, доля ВТБ была продана по «объективной цене».

«Деметра-холдинг» — крупный зерновой холдинг, которому принадлежат активы в экспортной логистике и трейдинге. Холдингу принадлежат доли в российских зерновых терминалах, железнодорожных операторах и других.

Эрдни Кагалтынов