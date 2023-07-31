Ни кола, ни дрона

Анонсированный китайскими властями запрет на экспорт крупных гражданских дронов с 1 сентября может привести к всплеску цен и дефициту беспилотников в РФ в течение нескольких лет, полагают опрошенные “Ъ” участники и эксперты рынка. Особенно уязвим аграрный сектор, где пока применяют только китайскую технику. Чувствительным запрет может стать для мониторинга и геодезии. В случае полного запрета поставок комплектующих и особенно электродвигателей, которых в РФ пока нет, собеседники “Ъ” ожидают значительного роста цен из-за неизбежного поиска каналов серого импорта. Впрочем, ряд производителей беспилотников видят в китайском запрете возможные выгоды для импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Экспортные ограничения, о которых 31 июля объявило Министерство торговли Китая в интересах «национальной безопасности страны», распространятся на гражданскую беспилотную авиатехнику, которая может быть приспособлена под военное назначение. Запрет коснется дронов массой от 7 кг и продолжительностью полета более получаса, а также «оборудования и некоторых двигателей». Подробного описания ограничений пока не приводится. Предполагается, что они могут вступить в силу с 1 сентября.

Решение китайских властей, с точки зрения российских разработчиков, «можно только поприветствовать», считает глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Если китайские дроны покинут российский рынок, полагает он, это откроет ниши для российских компаний.

Почти исключительно китайская техника, около 700–1000 беспилотников массой более 30 кг, по его данным, применяется только в агросекторе. При этом летающие опрыскиватели, по его словам, уже начали производить компании «Агримакс», «Аэроглоуб», холдинг Т1, выполняет полеты даже тяжелый агро-БВС от ОКБ «Авиарешения». В остальных сегментах, в частности в наиболее популярном мониторинге, зависимость от покупных дронов гораздо слабее: «Если поставки прекратятся, российские разработчики смогут заместить необходимый объем».

Широкого применения в удобрении полей беспилотники пока не получили, сейчас их в основном активно используют для обследования территорий, подтверждает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский: «Они помогают быстрее, дешевле и эффективнее, чем автотранспорт, фиксировать состояние полей, заболевание растений, проблемы с вегетацией». Фермеры часто закупают дроны в собственность, говорит он, и ценовая доступность здесь крайне важна.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ, 14 июня: «Я могу сказать, что применение беспилотных средств в сельском хозяйстве, у нас есть уже опыт, повышает урожайность в пять-шесть раз».

Глеб Бабинцев полагает, что даже в случае запрета поставок электродвигателей их могут заменить российские предприятия.

В частности, «Андроидная техника» (Магнитогорск) и «Горный-ЦОТ» (Кемерово) «запустили серийное изготовление электродвигаталей». Кроме того, ижевская компания ФИНКО делает электродвигатели для собственных нужд, около 1 тыс. единиц в год, что «обходится им дешевле, чем привозить из Китая».

Фатальных последствий ни для какого сектора российской беспилотной отрасли данное решение властей КНР не повлечет, соглашается основатель «Флай Дрон» из НТИ «Аэронет» Никита Данилов.

«Параллельный импорт работал, работает и будет работать»,— полагает он, отмечая, что его структура по видам беспилотников особо не изменится. Но цены как на импортные комплектующие, так и на сами аппараты на российском рынке «несколько вырастут».

Впрочем, усложнение импорта из КНР, говорят участники рынка, должно «подстегнуть процесс импортозамещения». Если отечественные разработчики «не будут дремать», параллельный импорт беспилотников не потребуется, считает председатель правления ГК «Геоскан» Алексей Семенов.

Противоположного мнения придерживается основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, который отмечает, что запрет не затронет только рынок небольших любительских дронов. Пострадают в первую очередь геодезические работы: для создания топографических и ортофотопланов требуется достаточно тяжелая техника, оснащенная камерами с хорошим разрешением. Также в городском длительном мониторинге для фиксации мероприятий или правопорядка (в том числе полицией и Росгвардией), а также в лесоохране (МЧС) применяются дроны, способные находиться в воздухе более 30 минут, они весят в среднем 10 кг. Популярные в мониторинге DJI Mavic 3 весят менее 1 кг и, согласно характеристикам, могут провести в воздухе без ветра до 45 минут, но в реальности время пользования обычно не превышает получаса, говорит эксперт. «Физически невозможно сделать маневренный аппарат для продолжительной работы массой меньше 7 кг»,— говорит господин Патраков.

Максимальное полетное время применяемого в том числе девелоперами Matrice 300 RTK от DJI — 55 минут. Как рассказал “Ъ” топ-менеджер одной из строительных компаний Петербурга, этот дрон применяется ими для лазерного сканирования возводимого объекта в течение дня для контроля процесса и быстрого выявления проблем. Известного ему аналога на российском рынке, по словам собеседника, нет, «во всяком случае в данном ценовом сегменте». Вице-президент группы RBI Михаил Гущин отметил, что дроны для мониторинга чаще применяются в сегментах массового и высотного строительства, тогда как при возведении жилья бизнес-класса беспилотники, как правило, используются для съемки рекламных и панорамных материалов.

Более пагубным для российских потребителей и производителей может стать запрет поставки комплектующих, говорит Андрей Патраков: «Российские беспилотники содержат до 90% китайских комплектующих, это основная зависимость».

Такое ограничение приведет к росту цен на конечную продукцию: «Мы получим то, что получилось в автопроме: китайский “Москвич” с российским шильдиком за двойной прайс». Положительным моментом можно считать «окно возможностей» для российских производителей БАС и техники, говорит эксперт.

Но на доведение имеющихся опытных разработок до серийных поставок, по мнению Андрея Патракова, потребуется от двух-трех до пяти лет в зависимости от типа БАС. Разработкой электродвигателей на сегодня занимается всего несколько компаний, и «является ли российской применяемая ими компонентная база — это вопрос». Компания «Транспорт будущего» занимается производством крупногабаритных двигателей, но «небольших и недорогих моторчиков нет». В случае строгого соблюдения экспортных ограничений и полного запрета поставок китайских двигателей в эти несколько лет на рынке может сложиться дефицит беспилотников и даже произойти «остановка производства на какое-то время», допускает он. Но более вероятным ему и другим собеседникам “Ъ” кажется развитие каналов «серого и черного импорта с кратным ростом цен».

Айгуль Абдуллина