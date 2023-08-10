«Цифра брокер» вычтет больше

СПБ Биржа разъяснила порядок уплаты налогов по акциям США. Льготная ставка 10% для дивидендов на американские ценные бумаги сохраняется. Односторонняя приостановка Россией соглашений об избежании двойного налогообложения не означает расторжение договоров, заявили там. Ранее стало известно, что «Цифра брокер» удержит 30% налога с дивидендов по акциям США. Пока речь идет только о тех активах, которые хранятся в европейском депозитарии Freedom Finance. В компании объяснили это решение как раз приостановкой налоговых соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Цифра брокер» ожидает ответных мер от США. Если их не будет, организация обещает вернуть излишне удержанные налоги на счета. Но вполне вероятно, что ответ последует, заявил “Ъ FM” председатель совета директоров Freedom Finance Global Сергей Лукьянов: «Когда одна из сторон притормаживает участие в международном соглашении, как правило, вторая делает то же самое, причем, как правило, с того же дня. Соответственно, сейчас все ждут, когда Соединенные Штаты отреагируют на это.

Пока реакции нет, брокеры вынуждены, чтобы потом не бегать за клиентами, именно сейчас начать взимать с них эти суммы. Если вдруг реакции США не последует, все останется как прежде. В таком случае эти деньги просто в течение нескольких месяцев вернут клиентам на счет.

Инвесторы же никак не отреагируют на это. Многие и так не заполняют форму W-8BEN или работают с брокерами, которые не удерживают эти формы. Фактически это дивиденды. Далеко не все компании их выплачивают. У какой-то группы инвесторов, которые получают купонные выплаты, дивидендные, какое-то время будет ставка не 13%, а 30%».

Зарубежные ценные бумаги становятся в принципе рискованным вложением для россиян, уверен глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Налоговый резидент России должен платить НФДЛ в размере 13-15% со всех операций, которые он совершает внутри страны. В данном случае "Цифра брокер" преследует свои интересы, поскольку компания неподсанкционная. Она пытается сохранить себя в качестве депозитария и брокера иностранными ценными бумагами, у нее своя перестраховка.

Какие-то десятки тысяч человек это точно затронет, поскольку проблемы, которые сейчас есть в "Цифра брокер", имеют общий характер — они, скорее всего, распространятся на других брокеров.

Инвестор должен всегда исходить из плохого развития ситуации. Я понимаю, что российскому гражданину хотелось бы вкладывать деньги не только в очень узкий список российских акций, но все, что мы здесь держим, мы должны держать и в российской собственности».

8 августа Россия частично приостановила налоговые соглашения с 38 так называемыми недружественными государствами. В их числе наряду с США страны ЕС и Япония.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба