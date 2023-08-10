Президент Нигерии заявил о готовности к переговорам с лидерами мятежа в Нигере

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил о готовности к диалогу с мятежниками, захватившими власть в Нигере. С таким заявлением господин Тинубу выступил по итогам второго саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Абудже. Ранее страны—члены ЭКОВАС не исключали военного вмешательства в Нигере с целью вернуть к власти свергнутого главу государства Мохамеда Базума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бола Тинубу

Фото: Temilade Adelaja/File Photo, Reuters Бола Тинубу

Фото: Temilade Adelaja/File Photo, Reuters

«Подтверждая нашу неустанную приверженность демократии, правам человека и благополучию народа Нигера, крайне важно, чтобы мы уделяли приоритетное внимание дипломатическим переговорам и диалогу как основе нашего подхода»,— отметил президент Нигерии (цитата по нигерийскому телеканалу Channels TV). Он подчеркнул, что диалог необходимо вести со всеми сторонами, в том числе и с лидерами мятежников.

«Мы должны вовлечь все заинтересованные стороны, включая лидеров переворота, в серьезные обсуждения, чтобы убедить их отказаться от власти и восстановить президента Базума»,— подчеркнул Бола Тинобу. Он добавил, что переходить к каким-либо другим мерам странам ЭКОВАС стоит только после того, как все возможности для диалога будут окончательно исчерпаны.

Мятежники контролируют Нигер с конца июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входит Нигер, и многие страны Запада призывали военных освободить президента и вернуть ему власть. ЭКОВАС угрожал Нигеру военной интервенцией, но в итоге организация от этих планов отказалась.

По данным Associated Press, мятежники уже обратились за помощью к российской ЧВК «Вагнер» во время встречи в Мали (государство поддерживает мятежников Нигера, бойцы ЧВК действуют в Мали по приглашению властей). Премьер Нигера Ухумуду Махамаду, который после переворота находится во Франции, считает, что присутствие «Вагнера» в Нигере невозможно. По его словам, для перехода через границу из Мали бойцам ЧВК потребовалось бы уничтожить исламские группировки, чего «не произошло за четыре года».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Над Нигером сгущаются тучи».

Кто возглавляет военный переворот в Нигере 9 августа группа мятежников, двумя неделями ранее отстранившая от власти президента Нигера Мохамеда Базума, обвинила Францию в атаке на национальную гвардию и повысила уровень тревоги на территории страны. Кто возглавляет военный переворот — в справке «Ъ». Читать далее

Александр Кислов