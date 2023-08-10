Казахстан привлекает инвесторов

Казахстан упрощает условия для иностранных инвесторов. ВНЖ они будут получать сразу на 10 лет. Минимальную сумму участия в программе власти установили на уровне $300 тыс. Предполагается, что они пойдут на развитие бизнеса в Казахстане. Инвестор может перевезти в страну также всю свою семью. Будет ли интересна такая виза россиянам? И зачем ее сейчас вводят власти республики? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

После начала боевых действий на Украине, а затем объявления мобилизации, Казахстан стал одним из главных направлений российских релокантов. Попасть в страну достаточно просто, а без визы там можно находиться в течение трех месяцев. Уже к концу 2022 года стало заметно, что первая волна миграции принесла в Казахстан и новые проекты, отмечает собеседник “Ъ FM” Филипп, который уехал в республику осенью:

«Замечаю, что все чаще российские компании переводят свои офисы в Казахстан, открывают там товарищества. Единственный нюанс — рынок в семь раз меньше. Но с этим можно работать, люди охотно открывают и выходят, например, на маркетплейс Kaspi.kz».

Вслед за релокантами в Казахстан потянулся и бизнес из России. За полтора года военных действий офисы там создали десятки компаний, отмечают собеседники “Ъ FM”. За это же время россияне открыли более 500 тыс. счетов, сообщал местный регулятор. Все это положительно повлияло на планы властей Казахстана, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Прежде всего, в Казахстан со стороны России шли преимущественно производственные инвестиции. Но в последний вот год эта ситуация меняется. Это может быть выгодно инвесторам из азиатских стран и из РФ. Казахстан станет еще более привлекательным центром для перерегистрации российских компаний. Решение вполне вписывается в их давно начатую, но сейчас еще в силу известных политических причин более выгодную, стратегию превращения в международный финансовый центр».

Но не все инвестиции в Казахстан будут успешными, как отмечают собеседники “Ъ FM”, проблемы могут возникнуть у компаний, которые адаптированы только под россиян. В то же время участие в локальных проектах часто оказывается выгодным для всех, делится опытом житель Алматы Герман:

«Алматы очень напоминает Москву или, скорее, даже Санкт-Петербург 2021 года. Тут очень много разных заведений. Часть из них открыли российские ребята. Плюс, местные рассказывали про то, что многие сотрудники из российских передовых банков переехали и устроились в казахстанские финансовые организации, например, в Kaspi. Российских специалистов очень хвалили с точки зрения развития, за то, что у них появились нормальные приложения. Скорее, в Казахстан привозят не проекты, а какой-то свой опыт и знания».

Условия получения ВНЖ упрощаются сразу по двум категориям. И, вероятно, они заинтересуют россиян. Особенно, когда альтернатив становится все меньше, считает директор международных программ агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:

«Европейские государства одно за другим отказываются от инвесторов-россиян. Можно еще сравнить казахстанскую инициативу по привлечению инвесторов и предоставлению им долгосрочных решений для проживания с киргизскими. Например, Киргизия уже некоторое время, практически год, предоставляет иностранным инвесторам 10-летние визы в обмен на инвестиции от $230 тыс.».

В некоторых случаях Казахстан стал альтернативой России не только для релокантов. Как заявлял премьер-министр республики, в прошлом году шесть европейских компаний перенесли туда производства из РФ. А еще 50 — интересовались таким переездом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".