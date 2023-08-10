Копию фильма «Барби» начали показывать в кинотеатре Тюмени

Тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema первым в России начал показывать экранную копию фильма «Барби». Первым об этом сообщил Ura.ru. Показы прошли 8 и 9 августа.

Стандартный билет на «Барби» в тюменском кинотеатре стоит от 300 руб. По словам кинокритика Ильи Доленко, за эти деньги показывают «экранку со всратой многоголосой озвучкой и рекламой букмекерской конторы».

Ранее афиши «Барби» заметили в Екатеринбурге, однако на сайтах местных кинотеатров информации о показах этих пока нет. Некоторые Telegram-каналы сообщают о начале показов «Барби» в Перми, но зрители пожаловались на плохое изображение.

8 августа Минкульт сообщил, что не получал заявки на прокат «Барби» и «Оппенгеймера» в России. В мировой прокат этот фильм вышел 20 июля. За три недели «Барби» собрал в мировом прокате более $1 млрд. Это первый снятый женщиной фильм с такими сборами.

Анастасия Ларина