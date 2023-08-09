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Коммерсантъ FM
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За неделю бензин в России в среднем подорожал на 34 коп., до 53,69 руб. за литр

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин за период с 31 июля по 7 августа выросла на 34 коп., до 53,69 руб. за литр, дизель за неделю подорожал на 10 коп., до 58,9 руб. за литр, следует из данных еженедельного мониторинга Росстата.

В отчете уточняется, что средняя потребительская цена за литр бензина марки АИ-92 по состоянию на 7 августа составила 49,75 руб. (+ 31 коп. за неделю), АИ-95 — 54,32 руб. (+ 35 коп.), АИ-98 и выше — 64,81 руб. (+ 41 коп.).

На прошедшей неделе Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 83 субъектах РФ. В Чукотском автономном округе он подорожал сильнее всего — на 3,1%. На втором месте по уровню роста цен на бензин — Магаданская область (2,9%), на третьем — Республика Алтай (2%). В Москве средняя цена на бензин выросла за неделю на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.

По данным Московской топливной ассоциации, литр бензина АИ-95 на АЗС Москвы за период с 10 июля по 6 августа подорожал на 1,08 руб., литр АИ-92 — на 97 коп.

В июле оптовая стоимость бензина на бирже СПбМТСБ несколько раз обновляла исторические максимумы. 2 августа правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива пятого класса на бирже с 12% до 13% производства бензина для «поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля». В отношении дизеля доля увеличена с 8,5% до 9,5%.

Подробности — в публикации «Ъ» «Бирже подольют бензина».

Эрдни Кагалтынов

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