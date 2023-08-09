Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проект завода мотогондол для ВАСО оплатят из бюджета Воронежской области

Средства на разработку проектной документации для строительства завода мотогондол в индустриальном парке «Масловский» выделят из бюджета Воронежской области. Это позволит начать работы в 2023 году. Такое поручение дал губернатор Александр Гусев по итогам встречи с гендиректором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба облправительства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае между правительством региона и ПАО «Ил» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») было подписано соглашение о намерении создать в регионе центр по производству мотогондол. Его планируется возвести как подразделение ВАСО в 2026 году, в целом поэтапная реализация проекта продлится до 2028 года.

По уточненным параметрам, которые привели накануне в департаменте экономического развития облправительства, общий объем вложений может составить 10,5 млрд руб. (первоначально оценивались в 6,4 млрд руб.). Власти рассчитывают на создание 1,1 тыс. рабочих мест (изначально ожидалось 500). Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 15 лет оцениваются в 5,6 млрд руб. Ожидается, что на производстве ежегодно будет выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21).

Предприятие может занять в индустриальном парке «Масловский» участов площадью 6,7 га

Инвестиционный проект могут профинансировать в формате специального казначейского кредита из федерального развития территорий. Также планируется привлечь средства из других форм государственной поддержки и «внебюджетные инвестиции».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Каким изначально был проект завода мотогондол под Воронежем

Каким изначально был проект завода мотогондол под Воронежем

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...