Проект завода мотогондол для ВАСО оплатят из бюджета Воронежской области

Средства на разработку проектной документации для строительства завода мотогондол в индустриальном парке «Масловский» выделят из бюджета Воронежской области. Это позволит начать работы в 2023 году. Такое поручение дал губернатор Александр Гусев по итогам встречи с гендиректором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае между правительством региона и ПАО «Ил» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») было подписано соглашение о намерении создать в регионе центр по производству мотогондол. Его планируется возвести как подразделение ВАСО в 2026 году, в целом поэтапная реализация проекта продлится до 2028 года.

По уточненным параметрам, которые привели накануне в департаменте экономического развития облправительства, общий объем вложений может составить 10,5 млрд руб. (первоначально оценивались в 6,4 млрд руб.). Власти рассчитывают на создание 1,1 тыс. рабочих мест (изначально ожидалось 500). Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 15 лет оцениваются в 5,6 млрд руб. Ожидается, что на производстве ежегодно будет выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21).

Предприятие может занять в индустриальном парке «Масловский» участов площадью 6,7 га

Инвестиционный проект могут профинансировать в формате специального казначейского кредита из федерального развития территорий. Также планируется привлечь средства из других форм государственной поддержки и «внебюджетные инвестиции».

Алина Морозова

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