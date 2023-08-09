ЦБ: предложения о покупке физических цифровых рублей — мошенничество

Цифровой рубль не предполагает физической формы. Поэтому любые предложения о покупке его физических носителей — это мошенничество, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«У нас с вами будут три формы — наличные, безналичные на счетах в банках и безналичные цифровые рубли на платформе Центрального банка. Поэтому гражданам не надо ничего покупать (физические цифровые рубли.— "Ъ"), более того,— даже пытаться искать их»,— подчеркнула госпожа Скоробогатова в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Как отметила первый зампред Банка России, поскольку физическая форма для цифрового рубля не предусмотрена, предложения о его покупке — мошенничество и обман. «Если граждане действительно хотят пробовать операции с цифровыми рублями, они должны обращаться в банки, где они обслуживаются»,— добавила она.

Проведение реальных операций с цифровым рублем для физических и юридических лиц в России начнется 15 августа. Совершать операции можно будет при помощи специальной информационной системы. Ее оператором назначен Банк России. Для граждан операции с цифровым рублем будут бесплатными, для бизнеса — 0,3% размера платежа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровому рублю не хватает статуса».

Милена Костерева