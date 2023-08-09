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Коммерсантъ FM
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WSJ: один из лидеров переворота в Нигере обучался и сотрудничал с США

Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными, совершившими в стране переворот, долгое время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке. Сейчас он остается основным дипломатическим каналом связи между США и мятежниками, пишет The Wall Street Journal.

Эберхард Цорн, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, вместе с бригадным генералом Муссой Салау Барму в ноябре 2022 года во время посещения боевых пловцов в Нигере

Эберхард Цорн, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, вместе с бригадным генералом Муссой Салау Барму в ноябре 2022 года во время посещения боевых пловцов в Нигере

Фото: CARSTEN HOFFMANN / dpa Picture-Alliance / AFP

Эберхард Цорн, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, вместе с бригадным генералом Муссой Салау Барму в ноябре 2022 года во время посещения боевых пловцов в Нигере

Фото: CARSTEN HOFFMANN / dpa Picture-Alliance / AFP

По данным издания, американские военные почти 30 лет «ухаживали» за Муссой Салау Барму. При содействии американских властей он проходил обучение в Национальном университете обороны в Вашингтоне. А после отвечал за элитные подразделения, участвующие в операциях США против «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ) в Западной Африке.

После того как Муссу Салау Барму показали в эфире национального телевидения Нигера среди военных, устроивших в стране переворот, американское военное командование было обеспокоено, пишет The Wall Street Journal. Однако затем начальник генштаба стал основным дипломатическим посредником между США и мятежниками. Американские военные, по данным WSJ, считают сотрудничество с Муссой Салау Барму лучшей возможностью остановить гражданскую войну в Нигере.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. Нигер также посетила и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд и провела переговоры с руководством военных. Однако встретиться с Мохамедом Базумом ей так и не разрешили.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Милена Костерева

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