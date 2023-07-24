Семья не устояла перед льготами

В последние несколько недель на российском рынке льготной ипотеки сменился лидер среди программ. После долгого первенства семейной ипотеки продажи льготного кредитования на новостройки превысили уровни первой программы. Впрочем, эксперты сомневаются, что такая ситуация сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Еженедельная статистика оператора льготных программ «Дом.РФ» о выдачах свидетельствует, что последние три недели (с 6 по 20 июля) банки выдают по льготной программе под 8% годовых больше кредитов, чем по семейной ипотеке. До сих пор в течение года семейная ипотека устойчиво лидировала по количеству выданных ссуд. Превышение пока небольшое: от 37 до 537 ссуд в неделю. Но участники банковского рынка ожидали, что семейная ипотека будет, наоборот, наращивать долю в выдачах (см. “Ъ” от 13 июля).

Льготная ипотека позволяет получить кредит по ставке не более 8% для целей покупки жилого помещения на первичном рынке недвижимости, а также строительства жилого дома. По семейной ипотеке ставка не превышает 6% годовых, действует для семей с детьми на жилье в новостройках.

Ставки по программам массово не менялись, но их корректировали лидеры рынка. Так, в июле Сбербанк снизил ставку по льготной и семейной программам на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 7,4% и 5,4% соответственно (предложение действует до 31 августа). Вслед за ним на аналогичный шаг пошел и ВТБ — на 0,4–0,7 п. п., до 7,3–5,3% (до 15 сентября).

В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что программа господдержки вновь заняла первую строчку среди льготных программ, ее доля за май—июнь выросла практически до 18%. «Это стало следствием активизации заемщиков на рынке ИЖС, где большинство выдач приходится на эту программу»,— уточнили в банке.

Помимо интереса людей к частным домам, роль в повышении спроса также сыграла своевременная масштабная законодательная реформа, считают в Сбербанке. Например, было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.

Первое полугодие 2023 года отличилось существенным укреплением спроса на семейную ипотеку: с января по июнь число выдач по этой программе увеличилось в три раза, а ее доля в общем количестве выдач выросла с 11% до 16–17%, отмечают в Сбербанке. В ВТБ говорят, что в июле по семейной программе выдается примерно каждая четвертая ипотека, по льготной на новостройки — каждая пятая.

Между тем главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко считает, что тренд не закрепится, в итоге семейная ипотека сохранит свое лидерство. По его мнению, на статистику могли повлиять маркетинговые акции кредитных организаций: «В последнее время банки настроились на выжимание льготной ипотеки, поскольку понимают, что в этом году новых лимитов не будет». Повышение спроса на госпрограмму объясняется ожиданиями повышения ставок и стремлением заемщиков зафиксировать более выгодные условия, допускает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что лимит средств из бюджета на субсидирование ставки по льготной ипотеке на новостройки может закончиться в 2023 году, но останавливать программу не планируется. Рост выдачи стандартной льготной ипотеки может быть обусловлен эмоциональной реакцией на заявления властей, полагает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. По его прогнозам, такие кредиты сохранятся на рынке до 1 июля 2024 года, как и анонсировало правительство, лимиты «обязательно найдутся».

В то же время, добавляет господин Сырцов, часть россиян, планирующих воспользоваться семейной ипотекой, сейчас откладывают покупку, рассчитывая на выгодную модификацию программы. Однако, учитывая рост рыночных ставок, в ближайшей перспективе подобные изменения маловероятны, предупреждает эксперт. Обычно, уточняет основатель ГК «Родина» Владимир Щекин, на принятие решения и получение займа у покупателей уходит от нескольких недель до двух-трех месяцев, и «на это уже не влияют никакие внешние факторы».

Ольга Шерункова, Дарья Андрианова