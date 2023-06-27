У потребителей улучшилось настроение

Россияне перестали бояться резкого роста цен. Их инфляционные ожидания снизились до минимума 2021 года. Как следует из отчета Центробанка, население полагает, что в предстоящие 12 месяцев темпы роста цен составят чуть больше 10%. Такие данные получены в ходе опроса граждан и бизнеса. При этом высокой инфляции россияне не ожидают и в ближайшие пять лет. По их мнению, рост составит без малого 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Улучшили ожидания и предприятия. Правда, судя по опросу ЦБ, их оценки снизились из расчета, что в краткосрочной перспективе существенно сократится потребительский спрос. Впрочем, старший инвестконсультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин отмечает, что эти данные не отражают полной картины, но позволяют зафиксировать тренд:

«Важно понимать, как это устроено. Вопросы задают примерно 2 тыс. человек, опросы проводятся в начале месяца, то есть данные за июнь — по сути, данные за первую неделю июня. Также у этого опроса довольно большая погрешность — 3-4%.

Из-за этого информация за месяц нерепрезентативна, но важно следить за трендом. Он говорит о том, что домохозяйства долго накапливают средства как в наличных, так и на банковских счетах. Эти ресурсы в какой-то момент будут постепенно расходоваться. И, вероятно, этот переломный момент наступает.

По сути, мы наблюдаем мини-версию того, что происходило на рубеже 2021 и 2022 годов, когда после ковидного кризиса резко выросло потребление.

Если предложение товаров и услуг вслед за увеличением потребления не покажет рост, могут повыситься цены. ЦБ беспокоит эта перспектива, он, наоборот, хочет удержать инфляцию на низком уровне — 4%. Если эти опасения будут достаточно высоки, регулятор может поднять, к примеру, ключевую ставку или задавить кредитную активность банков».

По данным ЦБ, в июне в стране улучшились и потребительские настроения. Почти треть россиян сейчас предпочитают тратить деньги на дорогие покупки, а не откладывать их. Этот показатель стал максимальным за последние пять лет. Означает ли это, что население уходит от сберегательной модели поведения? По мнению главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, делать такие выводы преждевременно:

«Результаты опроса неоднозначные. Мы действительно видим, что в июне есть скачкообразные изменения доли тех, кто посчитал нужным покупать дорогостоящие товары, и сокращение тех, кто посчитал нужным откладывать. Но сказать, что это какое-то большое и устойчивое значение, нельзя. Такие скачки уже были. Доля тех, кто посчитал, что откладывать все-таки нужно, на самом деле не 31%, а 51%.

Что это означает? Определенный оптимизм у тех самых нескольких процентов, которые немножко повысили индекс текущего благосостояния, но это вовсе не говорит о том, что картина принципиально улучшилась. Более того, когда мы посмотрим на расходы, там есть две растущие категории — ремонт и автомобили. Похоже, пришел небольшой отложенный спрос или у них образовались какие-то дополнительные доходы. Выплаты в рамках СВО, например, или что-то еще вполне могли бы это объяснить».

Что касается форм сбережения, то, судя по результатам опроса ЦБ, большинство россиян в июне предпочитали хранить деньги под подушкой. Спрос на наличку особенно резко вырос в минувшие выходные на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер». В столице граждане стали снимать рубли на 30% чаще, чем в предыдущие недели. В итоге банки были вынуждены пополнить кассы и банкоматы на 105 млрд руб. Больше было только во время мобилизации и начала военных действий на Украине.

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Владислав Викторов, Иван Хорушевский