Суд в Киеве освободил митрополита Павла под залог в $900 тыс.

Соломенский районный суд Киева освободил под залог в 33 млн гривен ($900 тыс.) бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла (Павел Лебедь). Митрополит опубликовал видео, в котором поблагодарил «братьев и сестер» за «молитвы и любовь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi/File Photo, Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi/File Photo, Reuters

Адвокат Никита Чакман написал в своем Telegram-канале, что «неподъемную на первый взгляд сумму» $900 тыс. удалось собрать благодаря пожертвованиям прихожан УПЦ. По его словам, в сборе нужной суммы поучаствовали примерно 1 тыс. человек.

В апреле Служба безопасности Украины обвинила Павла в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании действий России. Предъявленные обвинения он не признал. В качестве меры пресечения суд назначил митрополиту круглосуточный домашний арест, но позже по ходатайству СБУ перевел его в СИЗО.

При изменении меры пресечения суд постановил, что митрополит может выйти на свободу при внесении залога в 33 млн гривен ($900 тыс.). 22 июля прокуратура ходатайствовала об увеличении суммы залога почти в два раза — до 60 млн гривен. Апелляцию прокуратуры на решение о мере пресечения Павлу суд рассмотрит 14 августа.