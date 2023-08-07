Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Hurriyet: визит Путина в Турцию ожидается в конце августа

Турецкая газета Hurriyet пишет, что визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в конце августа. Ранее сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что господин Путин приедет к нему в текущем месяце.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным издания, в повестке переговоров российского президента с турецким коллегой будут вопросы, касающиеся боевых действий на Украине, возобновления зерновой сделки, двусторонних связей, отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализации отношений между Турцией и Сирией.

2 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. После этого канцелярия господина Эрдогана сообщила о согласии российского президента посетить Турцию для переговоров. В пресс-службе Кремля заявили, что стороны договорились о подготовке возможной встречи. При этом конкретное место и время российская сторона не называла.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...