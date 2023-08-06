Главные новости за выходные 5–6 августа

На подлете к Москве утром 6 мая был сбит беспилотник. Его обломки упали на территории Подольского района. По причине работы системы ПВО примерно на час закрывалось воздушное пространство над аэропортом Внуково. Несколько десятков рейсов были задержаны, два отменены, часть самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

Днем 6 августа в результате ракетных ударов ВСУ получили повреждения Чонгарский и Генический мосты. Они расположены друг от друга в 30 км и соединяют Крым с Херсонской областью. Движение по мостам перекрыто. Точные сроки восстановительных работ пока не назывались.

В Джидде прошли двухдневные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В них участвовали более 30 стран, в том числе Китай и США. Россию на встречу не пригласили, но обещали проинформировать об итогах. Официальных коммюнике не публиковалось. По данным СМИ, на встрече обсуждался «формула мира» Украины, еще один вариант мирного плана представила принимающая сторона — Саудовская Аравия. В обоих предложениях речь идет о подтверждении территориальной целостности Украины. Следующий раунд переговоров ожидается в сентябре.

На территории Польши вечером 5 августа на одной из ниток трубопровода «Дружба», по которой нефть поставляется в Германию, была обнаружена утечка. В связи с этим польский оператор PERN перекрыл поставки по поврежденной нитке. Причины утечки пока неизвестны. Восстановительные работы планируется завершить к утру 8 августа.

В Турции из-за проблем с оплатой из отеля были выселены примерно 70 российских детей, прибывших на отдых в конце июля по программе туроператора «Колибри». Около 50 детей вернулись в Россию досрочно — 6 августа. Остальные продолжают отдыхать на курорте. Вывозить детей родителям пришлось за свой счет, поскольку туроператор в какой-то момент перестал выходить на связь. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет в связи с бездействием туроператора.