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Коммерсантъ FM
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Большинство выселенных из отеля в Турции детей вернулись в Россию

Посольство РФ в Турции сообщило, что большинство российских детей, выселенных из турецкого отеля, уже вернулись на родину. Дети были выселены, по словам родителей, из-за неоплаты проживания российским туроператором «Колибри».

«5 августа основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. Сотрудник Генконсульства в аэропорту при регистрации на рейс оказывал поддержку несовершеннолетним гражданам, вынужденным следовать без сопровождения взрослых»,— отметили в ведомстве (цитата по «Интефаксу»). Родители детей сообщали, что оплачивать обратные билеты им пришлось за собственный счет.

Всего, по данным дипломатов, из отеля в Турции было выселено 70 детей и сопровождавших их вожатых. Уточняется, что по состоянию на 6 августа в Турции остаются 20 детей и 4 сопровождающих взрослых.

4 августа стало известно, что отдыхающие детского и подросткового лагеря «Колибри» были вынуждены покинуть отель Omorfi Garden Resort, на базе которого был организован их отдых. Детей переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel. Родители, заключившие договоры с частным лицом и не получившие на руки документов, говорят, что причина выселения — отсутствие оплаты проживания. Туроператор ссылается на овербукинг.

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что попросила Следственный комитет России провести проверку по факту случившегося и выяснить, нет ли в действиях туроператора или сотрудников отеля нарушения закона.

Александр Кислов

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