В Херсонской области поврежден газопровод в результате ракетного удара

По мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, был нанесен ракетный удар. В результате был перебит проходящий рядом с мостом газопровод, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Арабатская стрелка находится в северо-восточной части Крымского полуострова. По стрелке проходит путь из Геническа на Керченский полуостров Крыма.

«Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

«Газопровод поврежден, он горел, но его уже потушили, какое-то время нужно будет для того, чтобы восстановить газоснабжение именно в сторону Геническа»,— сказал врио главы региона в комментарии телеканалу «Россия 24».

По его словам, на восстановление газопровода уйдет «максимум полтора дня». Что касается повреждения моста, то, как отметил господин Сальдо, они не велики. Всего, по его словам, вооруженные силы Украины выпустили по мосту 12 ракет, 9 из которых были сбиты системами противовоздушной обороны.

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Мария Федотова