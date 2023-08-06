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Гольфстрим утекает в прошлое

Чем грозит замедление теплого атлантического течения

Ученые предрекли исчезновение Гольфстрима в ближайшие 70 лет, а при негативном сценарии произойти это может уже через несколько лет. Теплое атлантическое течение последнее время замедлялось. Как опасаются в Университете Копенгагена, между 2025-м и 2095-м гг. оно может полностью остановиться. Исследование ученых опубликовано в журнале Nature Communications.

Фото: Emeric Fohlen / NurPhoto

Фото: Emeric Fohlen / NurPhoto

Как отмечают специалисты, на Гольфстрим влияет глобальное потепление, в том числе приток пресной воды от таяния ледников. В 2021 году уже сообщалось, что скорость теплого атлантического течения упала до минимума за 1000 лет. Если Гольфстрим остановится, полагают ученые, температура в Европе упадет, под угрозой окажутся тропические леса Амазонки.

Такой сценарий действительно возможен, но о полном исчезновении течения речи пока не идет, пояснил научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин:

Как страны Южной Европы переживают высокие температуры воздуха

Как страны Южной Европы переживают высокие температуры воздуха

«Везде идет глобальное потепление, и температуры воды на Севере изменяется больше, чем на Юге, где она и так высокая. Так что перепад температур, который является движущей силой всех этих океанских течений, уменьшится.

Из-за этого может уменьшиться и расход Гольфстрима, значит, уменьшится и перенос тепла. Кстати, такой сценарий рассматривался в фильме "Послезавтра".

Наши 20-летние экспериментальные исследования показали, что расход Гольфстрима действительно меняется от года к году: то выше на 10%, то меньше на 10%. Тренда пока не обнаружено.

Если говорить про будущее, про 2050-е годы, раньше мы думали, что ничего не произойдет, а сейчас все-таки есть один механизм, который, возможно, притормозит Гольфстрим.

Вместе с тем влияние этого течения на Европу и восточное побережье Америки очень существенное, на их климат и погоду. Даже в Финляндии, Норвегии из-за того, что теплые ветры дуют со стороны Гольфстрима, зимы гораздо мягче, чем у нас. То есть зима, например, в Исландии теплее, чем в Крыму.

Между тем сейчас ведь идет всеобщее потепление, и, может быть, тогда из-за этого в Европе и США оно замедлится. Потому что климат определяется солнечным излучением и ветрами, которые дуют. Может быть, для кого-то это будет и благом, потому что и так жара.

Между тем я не верю, что в пределах столетия Гольфстрим остановится. Его расход может уменьшиться, такое может быть. В этой статье у ученых очень бледная основа для предсказаний, уравнения, на основании которых они делают свои выводы, недоказательны. Для того чтобы однозначно что-то сказать, нужны соответствующие модели, необходимо привлекать для этого самые сложные суперкомпьютеры. Это большая работа».

Как Европа противостоит аномальной жаре?

Как Европа противостоит аномальной жаре?

От Гольфстрима напрямую зависит рыбный промысел, например, у берегов Норвегии Северо-Атлантическое течение создает благоприятные условия для выращивания лосося.

Влияние Гольфстрима ощущается и в России. Из-за него, в частности, не замерзает порт Мурманска. Благодаря атлантическому течению до европейской части страны доплывает речной угорь.

При этом исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин сомневается, что гипотетическое исчезновение Гольфстрима в будущем негативно скажется на отрасли в России:

«Если это течение пропадет, то у нас произойдет похолодание. Все порты, в первую очередь мурманский, замерзнут, возникнут проблемы с перевозками.

Кроме того, как поведет себя Баренцево море, пока понять сложно. Самая основная проблема не в том, что сам Гольфстрим греет его воду, а именно в том, что идет теплое течение, а снизу холодная вода. То есть происходит постоянное перемешивание, и эти зоны благоприятны для развития планктона, который служит кормовой базой для рыб.

Однако даже при самом плохом варианте для России это не будет критично, поскольку в Баренцевом море добывают порядка 15% улова, основные точки для рыбного промысла — на Дальнем Востоке. Свято место пусто не бывает.

Есть, например, и Охотское море и другие, в которых нет теплых течений, тем не менее они вполне продуктивны. Там и треска водится, и минтай, и много всяких других видов рыб.

Понятно, что это длинные циклы: если где-то станет холодно, то где-то станет тепло, и появятся другие акватории, пригодные для аквакультуры. В природе в принципе все сбалансировано».

Как отмечают ученые, процессы, происходящие с Гольфстримом, уже повлияли на климат. В 2021 году специалисты Потсдамского института установили, что за последние 100 лет атлантическое течение замедлилось на 15%. Это, по их данным, это стало одной из причин аномальной летней жары на юге Европы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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