На монумент «Родина-мать» в Киеве установили трезубец

Установка тризуба (основного элемента государственного герба Украины в форме золотого трезубца) на монумент «Родина-мать» в Киеве завершена, монтажные работы продолжаются, сообщает «Страна.ua».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Издание отмечает, что установить тризуб планировалось еще вчера, 5 августа, но завершению работ помешали сильный ветер и наступление темноты.

30 июля начались работы по демонтажу советского герба, который был установлен на монументе на месте тризуба. 1 августа герб СССР сняли. Его отправят в Музей истории Украины во Второй мировой войне.

Монумент «Родина-мать» расположен на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Открыт в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы 9 мая.

Эрдни Кагалтынов