С монумента «Родина-мать» в Киеве демонтированы советские серп и молот

Демонтаж советского герба с расположенного в Киеве монумента «Родина-мать» полностью завершен, сообщает УНИАН. Снятый со щита монумента герб отправят в музей истории Украины во Второй мировой войне.
Работы по демонтажу начались 30 июля. С этого времени они приостанавливались из-за воздушных тревог. Сегодня, 1 августа, воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли трижды.
Герб СССР на щите монумента заменят украинским трезубцем. Работы планируется завершить к Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа.
Монумент «Родина-мать» расположен на правом берегу Днепра на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы 9 мая.
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