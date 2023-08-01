С монумента «Родина-мать» в Киеве демонтированы советские серп и молот

Демонтаж советского герба с расположенного в Киеве монумента «Родина-мать» полностью завершен, сообщает УНИАН. Снятый со щита монумента герб отправят в музей истории Украины во Второй мировой войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Следующая фотография 1 / 5 Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Работы по демонтажу начались 30 июля. С этого времени они приостанавливались из-за воздушных тревог. Сегодня, 1 августа, воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли трижды.

Герб СССР на щите монумента заменят украинским трезубцем. Работы планируется завершить к Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа.

Монумент «Родина-мать» расположен на правом берегу Днепра на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы 9 мая.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева