В акватории Севастополя сняты ограничения на движение транспорта

Все ограничения на движение водного транспорта в акватории Севастополя сняты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сегодня, 5 августа, он написал, что движение яликов из Балаклавы до Севастополя и обратно остановлено в связи с обнаружением беспилотника вблизи городской акватории. Минобороны эту информацию не комментировало.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в Севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты»,— написал господин Развожаев.

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