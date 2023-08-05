Кировский завод намерен увеличить производство на 5-8% до конца года

ПАО «Кировский завод» до конца текущего года планирует увеличить объем производства на 5-8%. Об этом заявил генеральный директор холдинга Сергей Серебряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний "Кировский завод"). Жанровая фотография.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Работа Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний "Кировский завод"). Жанровая фотография.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«За последние 10 лет предприятие увеличило объем производства почти в 13 раз. В начале беспрецедентного санкционного давления завод ни одной минуты не стоял. В этом году мы увеличили объемы производства на 30%»,— цитирует господина Серебрякова АБН.

Топ-менеджер предприятия добавил, что в настоящий момент завод «абсолютно независимый». Все комплектующие отечественного и белорусского производства, кроме гидросистемы трактора.

Напомним, во время недавней встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в Кремле президент РФ Владимир Путин описал развитие Кировского завода знаменитой фразой Виктора Черномырдина.

Также «Ъ-СПб» писал, что дочерняя компания германской Bosch отсудила у Петербургского тракторного завода (входит в ГК «Кировский завод») около 3,5 млн евро по оплате поставленной продукции и неустойки.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте