«Дочка» Bosch отсудила у Петербургского тракторного завода около 3,5 млн евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской «дочки» Bosch к Петербургскому тракторному заводу, обязав последний выплатить 3,76 млн евро долга по оплате поставленной продукции и 177,6 тысяч евро неустойки за просроченный платеж, следует из данных портала «Электронное правосудие».

ООО «Бош Рексрот», на 100% принадлежащее германской Bosch Rexroth AG, с 2017 года поставляло АО «Петербургский тракторный завод», входящему в холдинг «Кировский завод» гидравлическое оборудование для тракторов «Кировец» и других дорожных машин. Весной 2022 года партнерские отношения прекратились, и предприятия обменялись многомиллионными исками.

«Бош Рексрот» потребовала взыскать с ПТЗ 3,76 млн евро долга за осуществленные поставки и более 300 тысяч евро неустойки за просрочку платежа, впоследствии увеличив эту сумму до 1 млн евро.

В свою очередь, ПТЗ потребовал от «Бош Рексрот» 342,3 млн рублей убытков. Сумму посчитали, основываясь на разнице между ценой продукции бывшего партнера и стоимостью ее закупки у поставщиков из России и Китая, к услугам которых вынужден был прибегнуть петербургский завод из-за приостановки поставок «дочки» Bosch и отказа от дальнейшего сотрудничества.

Руководство петербургского завода заявило, что «Бош Рексрот» остановила прием заказов, «следуя антироссийским экономическим санкциям, введенным с целью в том числе причинить ущерб гражданскому обороту Российской Федерации». Позднее ПТЗ снизил сумму требований до 281,6 млн рублей.

Арбитражный суд частично удовлетворил иски обеих сторон спора. С ПТЗ суд взыскал 3,76 млн евро долга и 177,6 тыс. евро неустойки. «Бош Рексорт» по решению суда должен выплатить ПТЗ 432,6 тыс. евро. В итоге должен платить только ПТЗ, сумма приближается к 3,5 млн евро.

Директор по правовым вопросам ПТЗ Сергей Дерябин заявил, что петербургское предприятие не удовлетворено решением суда и будет подавать апелляцию.