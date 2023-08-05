Танкер поврежден при атаке беспилотниками в Керченском проливе

В Керченском проливе во время атаки беспилотниками был поврежден танкер, сообщил Морской спасательно-координационный центр ТАСС. Экипаж в безопасности. К месту происшествия прибыли два буксира.

«Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал»,— сказал представитель центра. По его словам, «не сильно» пострадало машинное отделение

Вопрос о буксировке пока не решен. Сейчас два прибывших буксира стоят на якоре. Вопросом занимается Морспасслужба.

Сообщения о взрывах появились в ночь на 5 августа. Изначально в Telegram-каналах и соцсетях утверждали, что они произошли возле Крымского моста. Однако крымские власти заявили, что мост не был атакован. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом обратил внимание, что власти республики не могут комментировать ситуацию в Керченском проливе. После этого ряд Telergram-каналов заявили, что был поврежден российский танкер Sig.