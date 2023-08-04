В Нью-Йорке в больнице Маунт-Синай в возрасте 83 лет умер актер Марк Марголис. Он скончался 3 августа после непродолжительной болезни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера Моргана Марголиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За роль Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» Марк Марголис был номинирован на премию «Эмми»

Фото: AMC За роль Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» Марк Марголис был номинирован на премию «Эмми»

Фото: AMC

За роль Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» господин Марголис был номинирован на премию «Эмми» в 2012 году. Он снялся во многих фильмах режиссера Даррена Аронофски, включая «Черный лебедь», «Пи», «Ной», «Реквием по мечте» и «Рестлер». В фильмографии Марка Марголиса такие фильмы, как «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», а также сериалы «Секс в большом городе», «Черный список» и другие.

Мария Федотова