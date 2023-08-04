Евросоюз осудил приговор Алексею Навальному

Евросоюз осуждает решение Мосгорсуда приговорить оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за действия, представляющие «законную политическую и антикоррупционную деятельность». Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Приговор Навальному вынесен по делу об экстремистской деятельности.

В заявлении Жозепа Борреля указывается, что судебные заседания проходили в закрытом режиме, на которые «не допускались родственники обвиняемого и наблюдатели». ЕС считает приговор «примером продолжающихся систематических преследований» и игнорирования прав человека в России.

Алексей Навальный признан виновным по шести статьям, касающимся создания экстремистского сообщества, его финансирования и реабилитации нацизма. Помимо срока ему назначен штраф в размере 850 тыс. руб. О переводе судебных слушаний в закрытый режим просило гособвинение в связи с «возможными провокациями».

Заседание Мосгорсуда проходило в ИК-6 во Владимирской области, где Алексей Навальный отбывает девятилетний срок по совокупности преступлений. В феврале 2021 года ему назначили первый приговор по делу «Ив Роше» (мошенничество; ст. 159 УК РФ). В марте 2022 года его признали виновным по другому делу о мошенничестве и оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ).

Лусине Баласян