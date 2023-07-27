НБКИ: за первое полугодие объем выданных в России автокредитов вырос на 61,4%

Объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в первом полугодии вырос на 61,4% относительно аналогичного периода 2022 года. Всего с начала января по конец июня было выдано кредитов на 499,8 млрд руб., следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Однако относительно первых шести месяцев 2021 года показатель сократился на 5,9%.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, лидером среди российских регионов по объему выданных автокредитов в январе--июне была Москва. В столице были выданы кредиты на сумму 44,9 млрд. руб. Следом идут Московская область (35,4 млрд. руб.), Санкт-Петербург (30,6 млрд. руб.), Татарстан (22,9 млрд. руб.) и Краснодарский край (22,9 млрд. руб.).

По сравнению с первым полугодием 2022-го за шесть месяцев текущего года значительную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Татарстан (+91,7%), Вологодская область (+90,0%), Башкортостан (+89,5%), Челябинская область (+84,6%) и Пермский край (+81,4%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выросли на 19,5% и 44,3% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал рост полугодовых показателей с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте--апреле 2022 года. Кроме того, рост объемов выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран.

Согласно опросу «Ъ», большая часть автокредитов до сих пор выдается в РФ на автомобили с пробегом. В зависимости от банка на сделки с подержанными машинами приходится от 30% до 80% от объема выдач. Участники рынка уверены, что соотношение сохранится на текущем уровне или даже сместится дальше в сторону подержанных машин, несмотря на активную экспансию в РФ китайских брендов.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Автокредитование держится на пробеге».

Милена Костерева