Депутат новосибирского заксобрания признал вину в ходе судебных слушаний по делу о взятках

Судья Октябрьского района Новосибирска Евгения Захарова сегодня приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата регионального парламента от «Единой России», бывшего сенатора Владимира Лаптева, который обвиняется следственными органами в коррупции и мошенничестве.

Представитель прокуратуры огласила обвинительное заключение. Выслушав его, депутат заявил, что признает себя виноватым. «Вину признаю, раскаиваюсь», — сказал Владимир Лаптев. Депутат добавил, что досудебное соглашение о сотрудничестве он заключил добровольно и в присутствии адвоката. Протоколы с показаниями, которые он дал в рамках сделки со следствием, будут оглашаться в закрытом судебном заседании.

Владимира Лаптева задержали в сентябре 2022 года, с санкции суда его поместили в СИЗО. Основанием стало уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ).

По данным источников «Ъ-Сибирь», парламентарий, возглавляющий комиссию заксобрания по экологии, якобы предложил своему коллеге Юрию Кошкину помочь получить оплачиваемую из бюджета должность в этой комиссии. Благодарностью за услугу стала зарплатная банковская карта, на которую за год поступило 894 тыс. руб. (примерно 75 тыс. руб. в месяц).

В конце 2022 года депутату добавили статью УК о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Как рассказали источники, ранее парламентарий якобы обращался к новосибирской судье с просьбой «замять» дело об административном правонарушении в отношении его знакомого полицейского. Тот обвинялся в отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что ему грозило лишение водительских прав на два года, а также увольнение из органов. В знак признательности, считают следователи, депутат предложил служительнице Фемиды продуктовый набор, но договориться с судьей не удалось.

Кроме того, Владимиру Лаптеву инкриминировали два эпизода мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении 541 тыс. руб. и 411 тыс. руб. из фонда оплаты труда заксобрания.

В июне 2023 года парламентарию смягчили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Стало известно, что Владимир Лаптев, рассчитывая на смягчение вины, заключил соглашение о сотрудничестве. Отметим, что обязательным условием сделки со следствием является признание вины. В июле уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило в суд.

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Константин Воронов