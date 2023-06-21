Депутата новосибирского заксобрания Владимира Лаптева отпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения депутату регионального заксобрания, бывшему сенатору Владимиру Лаптеву, обвиняемому в коррупции. Из СИЗО, где депутат находился с сентября 2022 года, его поместили под домашний арест, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Владимира Лаптев задержали в сентябре 2022 года и по решению суда заключили под стражу. Региональное управление Следственного комитета России предъявило парламентарию обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки, которая фигурирует в деле, по данным источника «Ъ-Сибирь, составляет 894 тыс. руб.

В последующем в отношении экс-сенатора возбудили второе уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) Правоохранительные органы расследование не комментируют.

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Константин Воронов