Карта — в дело

В Новосибирске будут судить депутата законодательного собрания региона от «Единой России», бывшего сенатора Владимира Лаптева, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в коррупции и мошенничестве. По версии следствия, господин Лаптев, возглавляющий комиссию заксобрания по экологии, предложил другому парламентарию помочь занять оплачиваемую из бюджета должность в этой комиссии, получив взамен его зарплатную карту. За год на нее поступило почти 900 тыс. руб. Депутат, который в начале следствия заявлял об абсурдности выдвинутых против него обвинений, в дальнейшем заключил соглашение о сотрудничестве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат новосибирского заксобрания Владмир Лаптев обвиняется Следственным комитетом РФ в коррупции и мошенничестве

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Депутат новосибирского заксобрания Владмир Лаптев обвиняется Следственным комитетом РФ в коррупции и мошенничестве

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Новосибирское управление СКР завершило расследование уголовного дела депутата регионального парламента и бывшего сенатора Владимира Лаптева.

Его задержали в сентябре 2022 года по подозрению в коррупции, с санкции суда он был водворен в СИЗО. По данным источников „Ъ“, парламентарий, возглавляющий комиссию заксобрания по экологии, якобы предложил своему коллеге Юрию Кошкину помочь получить оплачиваемую из бюджета должность в этой комиссии. Благодарностью за услугу стала зарплатная банковская карта, на которую за год поступило 894 тыс. руб. (примерно 75 тыс. руб. в месяц). Такие действия следователи квалифицировали по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В конце 2022 года депутату добавили статью УК о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Как рассказали источники, ранее парламентарий якобы обращался к новосибирской судье с просьбой замять дело об административном правонарушении в отношении его знакомого полицейского. Тот обвинялся в отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что ему грозило лишение водительских прав на два года, а также увольнение из органов. В знак признательности, считают следователи, депутат предложил служительнице Фемиды продуктовый набор, но договориться с судьей не удалось.

Защита обжаловала арест депутата, но безуспешно. Адвокаты указывали, что в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения были оставлены без должной оценки данные о личности Владимира Лаптева, который характеризуется исключительно положительно, имеет государственные и ведомственные награды, в частности медаль ордена «За заслуги перед Оте­чеством» II степени, медаль МВД «За безупречную службу», занимается благотворительностью.

Находясь под стражей, господин Лаптев написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В обращении, которое на видео зачитал его адвокат, утверждалось, что депутат не нуждался в деньгах. Он сообщил, что парламентарий жертвовал солидные суммы на строительство собора в городе Куйбышеве Новосибирской области, откуда он родом. Сметная стоимость храма высотой 47 м, утверждалось в письме, составляла свыше 900 млн руб. Кроме того, заявил Владимир Лаптев, у депутата Юрия Кошкина, по заявлению которого в следственные органы и было возбуждено уголовное дело, имелся мотив оговорить его, так как сам он задолжал его сыну Юрию Лаптеву свыше 45 млн руб.

«19 октября 2022 года меня в СИЗО посетил следователь, который ознакомил меня еще с одним постановлением о возбуждении дела, еще более абсурдного. Из него следует, что я дал взятку судье в виде 5 кг фиников, а это вообще-то целое ведро, стоимостью 5374 руб., бейсболки из Китая за 699 руб., двух бутылок вина стоимостью 2 тыс. руб. за пару, зефир в шоколаде, бокалы для вина за 318 руб., керамическую кастрюлю, в которой был шашлык, и влажные салфетки за 180 руб.»,— говорилось в обращении. По словам парламентария, следователь заставлял его подписать признание, а после отказа отправил в камеру.

В июне 2023 года по ходатайству следствия суд смягчил парламентарию меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, срок которого истекает 11 января 2024 года. По результатам расследования парламентарию дополнительно вменили в вину два эпизода мошенничества (ст. 159 УК РФ). Подробности обвинения не раскрываются.

«Судебное заседание назначено на 4 августа. Дело будет рассмотрено в особом порядке, так как ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве»,— указывается в аккаунте судов Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Отметим, что обязательным условием сделки со следствием является признание вины.

Владимир Лаптев родился в городе Куйбышеве Новосибирской области в 1963 году. С 1980-го по 2010 год служил в вооруженных силах и системе МВД, занимал руководящие посты в бизнес-структурах и высших учебных заведениях. Владимир Лаптев давно в политике. Он четырежды избирался в состав заксобрания, а в 2015–2020 годы являлся членом Совета федерации от законодательной ветви власти региона. В областном парламенте он входит в состав фракции «Единой России». На время следственных действий ЕР приостановила его членство в партии, согласно уставу.

Константин Воронов