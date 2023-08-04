Застреливший Сулима Ямадаева отсидит за терроризм

Как стало известно “Ъ”, военный суд в Москве приговорил к восьмилетнему сроку за преступление террористической направленности уроженца Чечни Зелимхана Мазаева, которого прокуратура эмирата Дубай заочно обвиняла в убийстве экс-командира батальона ГРУ «Восток» героя России Сулима Ямадаева. Более половины этого срока осужденный уже отсидел и вскоре может ходатайствовать об УДО, однако его защита все равно обжалует приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сулим Ямадаев (справа)

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Сулим Ямадаев (справа)

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил Зелимхана Мазаева к восьми годам строгого режима за «склонение, вербовку или вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности» (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). При этом реально он получил менее четырех лет и уже скоро может обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Дело в том, что назначенный осужденному срок исчислялся довольно сложным способом.

Согласно вынесенному приговору, господин Мазаев профинансировал поездку боевика в Сирию в апреле 2014 года и эта сомнительная трансакция тогда прошла незамеченной. В январе следующего года вероятный спонсор напал на частных инкассаторов, пытаясь вырвать у них сумки. В багаже перевозчиков оказались только документы, но все равно за совершенные разбой и грабеж (ст. 161 и 162 УК РФ) ему пришлось отсидеть три года и девять месяцев. Все это время о пособничестве терроризму тоже не было известно, поэтому военному суду пришлось объединять все три преступления и назначать подсудимому наказание за все эпизоды сразу. При этом из восьмилетнего итогового срока, согласно решению суда, следовало вычесть время, уже отбытое Зелимханом Мазаевым в колонии, и еще один год, проведенный им в СИЗО уже по «террористическому» делу.

Защитник осужденного Антон Колосов заявил “Ъ”, что и этот срок будет обжалован. Как пояснил адвокат, он будут добиваться полного оправдания подзащитного, поскольку обвинение было построено на показаниях свидетеля, страдающего от наркотической зависимости.

Согласно приговору, в апреле 2014 года этот молодой человек перевел 28 тыс. руб. на банковскую карту своего знакомого Адама Сугаипова, а летом 2017 года получатель денег был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Турцию. Задержанный сообщил, что пробирался в Сирию, чтобы воевать на стороне террористической организации ИГ (запрещена в РФ). В рамках заключенного с прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве он рассказал о наркомане, давшем деньги на поездку.

Несостоявшийся боевик отправился в колонию, а его вероятный сообщник, по данным адвоката Колосова, ответственности за финансирование поездки избежал. «Наш свидетель сам заявил следствию, что является наркоманом и с 2014 года регулярно, через день, употребляет героин,— пояснил защитник.— Даже на допросе он честно признался, что последнюю дозу принял накануне следственного действия». Тем не менее фигурант заявил, что его банковская карта использовалась в качестве транзитной, а на самом деле поездку боевика в Сирию оплатил Зелимхан Мазаев.

Сам Адам Сугаипов после освобождения исчез. «До сих пор не ясно, получил ли он эти деньги, и если да, то на какие цели их истратил»,— отметил адвокат Колосов.

Напомним, 42-летний Зелимхан Мазаев стал известен 14 лет назад после того, как власти ОАЭ заочно обвинили его в убийстве жившего в то время в Дубае бывшего командира батальона «Восток» Минобороны, героя России Сулима Ямадаева. По версии следствия, убийство подполковника Ямадаева организовала группа из десяти россиян и местных жителей. Его непосредственным исполнителем прокуратура, а вслед за ней и уголовный суд Дубая назвали Зелимхана Мазаева. По версии следствия, 28 марта 2009 года он застрелил господина Ямадаева на подземной парковке жилого комплекса, оставив возле тела позолоченный пистолет-пулемет Стечкина. Успевшие вылететь на родину россияне попали в международный розыск, но их уголовное преследование прекратили после того, как брат убитого командира Иса Ямадаев согласился на предусмотренное законами шариата примирение с обвиняемыми. В России предполагаемых участников покушения даже не разыскивали.

Осенью 2011 года Зелимхан Мазаев вновь напомнил о себе, забыв пистолет Стечкина, уже обычный, в московском ресторане «Сокровище шейха», а еще тремя месяцами позже был тяжело ранен. Вставая из-за стола в одном из ресторанов ТЦ «Европейский», господин Мазаев случайно зацепил спусковой крючок закрепленного на поясе травматического пистолета и выстрелил себе в ногу.

Сергей Машкин