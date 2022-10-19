Золотые пистолеты довели до Сирии

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд не выпустил из-под ареста уроженца Чечни Зелимхана Мазаева, получившего определенную известность 13 лет назад, после предъявления ему прокуратурой эмирата Дубай заочного обвинения в убийстве экс-командира батальона «Восток» Героя России Сулима Ямадаева. На этот раз официально не работающий, однако занятый, по словам его адвокатов, некой «общественно-полезной деятельностью» господин Мазаев обвиняется СКР в создании незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году он оплатил поездку в Сирию своему приятелю, попытавшемуся примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сулим Ямадаев

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Сулим Ямадаев

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Спор в Мосгорсуде возник после недавнего решения Хамовнического райсуда Москвы, в очередной раз продлившего арест Зелимхану Мазаеву. Четверо адвокатов обвиняемого сочли принятое решение необоснованным и обратились в апелляционную инстанцию с жалобами, в которых попросили заменить клиенту содержание под стражей на более мягкую меру пресечения: запрет определенных действий, денежный залог или хотя бы домашний арест.

Обосновывая свою позицию, адвокат Антон Колосов пояснил суду, что его доверитель является законопослушным гражданином: по данным защитника, официально неработающий господин Мазаев воспитывает и обеспечивает пятерых своих детей и даже успевает при этом заниматься некой «общественно-полезной деятельностью». Обвиняемый имеет постоянное место жительства, а тот факт, что оно не совпадает с адресом официальной регистрации, по словам защитника, «не имеет юридического значения».

Другой адвокат фигуранта, Сергей Пешков, обратил внимание Мосгорсуда на необоснованность выдвинутых против его клиента обвинений. По его словам, из материалов уголовного дела не усматривается, что именно Зелимхан Мазаев в марте—апреле 2014 года переводил денежные средства на банковскую карту своему приятелю, попытавшемуся позднее улететь в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков запрещенного ИГ. Но даже если бы такие доказательства нашлись, считать денежный перевод финансированием терроризма, по мнению защитника, было бы ошибкой. Ведь ИГ, как пояснил Мосгорсуду Сергей Пешков, было официально запрещено в России только в декабре 2014 года.

Выдвинутые защитой аргументы апелляция не приняла. Как было сказано в ее решении, только находясь в СИЗО, обвиняемый Мазаев «не сможет принять эффективных мер по воспрепятствованию расследованию». Длительное же применение к нему ареста, по мнению Мосгорсуда, «не противоречит Конституции России, в которой предусмотрено ограничение прав и свобод гражданина в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других граждан». Решение Хамовнического райсуда таким образом осталось в силе.

Зелимхан Мазаев был задержан и обвинен следователем ГСУ СКР по Москве в июне этого года в рамках расследования так называемого уголовного дела прошлых лет о создании незаконного вооруженного формирования. Показания о его участии в финансировании боевиков, выезжавших в Сирию, по некоторым данным, дали сами бывшие участники НВФ.

Напомним, Зелимхан Мазаев получил известность 13 лет назад после того, как власти ОАЭ заочно обвинили его в убийстве жившего в то время в Дубае Героя России, бывшего командира батальона «Восток» Минобороны Сулима Ямадаева. По версии следствия, подполковника Ямадаева выследили местные жители, а когда стало известно, что офицер с семьей проживает в апартаментах ЖК Jumeirah Beach Residence, в Дубай прилетели семеро россиян, организовавших его убийство. Дубайская прокуратура, а вслед за ней и уголовный суд эмирата сочли, что именно Зелимхан Мазаев днем 28 марта 2009 года на подземной парковке застрелил Сулима Ямадаева из позолоченного пистолета-пулемета Стечкина.

По итогам разбирательства задержанные сообщники убийц из местных получили пожизненные сроки, а успевшие вылететь на родину россияне были объявлены в международный розыск. Их заочное уголовное преследование, впрочем, было недолгим. После того как брат убитого Иса Ямадаев согласился на предусмотренное законами шариата примирение с обвиняемыми, их из розыскной базы Интерпола убрали, а назначенные осужденным пожизненные сроки сократили до минимальных. В России предполагаемых участников покушения в Дубае даже не разыскивали.

Осенью 2011 года Зелимхан Мазаев вновь напомнил о себе, забыв пистолет Стечкина в московском ресторане «Сокровище шейха». Узнав о том, что официанты сдали оружие в полицию, его владелец с друзьями устроил разборку сначала в самом заведении, а потом — в ОМВД «Пресненский». Он попытался разъяснить полицейским, что владеет пистолетом на законном основании, пообещал даже привезти в отдел подтверждающие документы, но с ними не приехал.

В СИЗО Зелимхан Мазаев впервые попал только в январе 2015 года после того, как вместе с тремя приятелями попытался отобрать деньги у частных инкассаторов, перевозивших, по его данным, дневную выручку из ресторана. Интересно, что «для подавления сопротивления потерпевших» предполагаемый бывший владелец «золотого Стечкина» использовал уже самую обычную пневматическую модель боевого оружия.

Лефортовский райсуд признал нападавших виновными в грабеже и разбое (ст. 161 и 162 УК РФ). Зелимхан Мазаев получил шесть лет колонии, но в мае 2018 года, после череды обжалований и пересмотров, тот же райсуд сократил назначенные осужденным сроки и еще через несколько месяцев все они вышли на свободу.

Сергей Машкин