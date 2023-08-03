Милашина: нападение в Грозном связано с поисками пропавшего чеченского росгвардейца

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина считает, что нападение на нее и адвоката Александра Немова в Грозном 4 июля связано с поисками сотрудника Росгвардии Ясина Халидова, пропавшего два с половиной месяца назад после задержания в Омской области на границе с Казахстаном.

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Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram Елена Милашина после нападения

Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram

«Полагаю, именно это в первую очередь и интересовало заказчиков нападения на меня и Александра Немова. И именно поэтому нападавшие всеми способами выбивали из нас доступ к телефонам и ноутбукам»,— рассказала журналистка.

По ее словам, бывший сотрудник Росгвардии Ясин Халидов был «безосновательно задержан» в Исилькуле два с половиной месяца назад, после чего отвезен в управление МВД по Омской области, где в том числе находится местный ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму). Затем росгвардеец «бесследно исчез». По данным «Новой газеты», Ясин Халидов преследовался сотрудниками полиции Чечни из-за передачи секретных данных баз ЦПЭ и МВД администраторам Telegram-канала «Адат»* Ибрагиму и Абубакару Янгулбаевым. Госпожа Милашина сообщила, что написала материал о нем, а адвокаты Александр Немов и Александр Караваев поехали на поиски росгвардейца по просьбе чеченских правозащитников.

*В июле 2022 года на основании решения верховного суда Чечни «Народное движение "Адат"», более известное по Telegram-каналу 1ADAT, было внесено в список запрещенных общественных объединений и религиозных организаций. Представители «Народного движения "Адат"» утверждают, что оно выступает за «прекращение геноцида чеченского народа, объединение чеченского народа и деоккупацию Чечни».

По данным Александра Немова и Александра Караваева, в правоохранительной системе Ясин Халидов «не значится... ни как задержанный, ни как подозреваемый, ни как обвиняемый». Адвокаты полагают, что Ясин Халидов безосновательно удерживается на базе транспортного ОМОНа Чечни.

«Следователю, который меня допрашивал, я сказала о своем предположении: те, кто забирал Халидова из ЦПЭ УМВД по Омской области, и те, кто напал на меня и адвоката Немова,— одни и те же люди»,— утверждает Елена Милашина. По ее словам, если установить личности чеченских силовиков, приехавших за Ясином Халидовым в Омск, то автоматически можно выйти и на напавших на нее и адвоката преступников.

Утром 4 июля Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. По дороге из аэропорта на них напали неизвестные. Александра Немова ранили ножом в ногу, порвали загранпаспорт, адвокатское удостоверение, а также забрали поручение по делу Заремы Мусаевой, которую он должен был представлять в суде. У него диагностировали множественные гематомы и ушибы. Елену Милашину заставляли сказать пароль от ее iPhone, били по пальцам, обрили голову, облили зеленкой. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей.

Полина Мотызлевская