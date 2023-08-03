В Кремле заявили, что Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС

Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС в ЮАР, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке саммита, а президент РФ Владимир Путин поучаствует в мероприятии по видеосвязи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается президента РФ Владимира Путина — он примет участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Сергей Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла.

По его словам, ни о каком «сокращенном» формате участия РФ в саммите не может быть и речи, так как Россия является одним из основателей альянса.

Предстоящий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. Его посетят лидеры Китая, Бразилии и ЮАР. От России приедет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин решил не ехать из-за того, что в ЮАР ему мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал этот ордер в марте. 3 августа стало известно, что также в очном формате в работе саммита не примет участия премьер-министр Индии Нарендра Моди, он пообщается с другими участники мероприятия с помощью видеосвязи.

Александр Кислов