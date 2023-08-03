В обновленном ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге откроют ресторан «Счастливы вместе» на 200 мест

В обновленном торговом центре «Покровский пассаж» в центре Екатеринбурга откроют ресторан «Счастливы вместе». Над открытием нового заведения работает команда ресторатора Кирилла Шлаена («Большой грузинский», «Агонь» и другие). Семейный ресторан на 200 посадочных мест появится на третьем этаже и начнет работу осенью этого года.

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Поскольку в «Покровском пассаже» сейчас проходит реконструкция и планируется открытие магазина «Большой детский», то в меню нового заведения будут детские блюда, а также «хиты легендарных ресторанов», которые были в ТЦ. Французские специалитеты из Le Grand Cafe обещают сохранить, как часть гастрономической истории места. Отмечается, что команды ресторанов Dolce Vita (закрылся в прошлом году) и Le Grand Cafe присоединились к новому проекту в полном составе.

Пространство ресторана расширят за счет нескольких залов семейных торжеств, игротеки, детского театра и ателье тортов. Театр Veneziano и банкетный зал Lombardia продолжают работу в прежнем режиме.

Над интерьером заведения «Счастливы вместе» работали декоратор и стилист Елена Гончарова и архитектурного бюро Григория Заславского.

Ресторане Le Grand Cafe будет работать до воскресенья 6 августа.

Напомним, собственники премиального торгового центра «Покровский пассаж» в Екатеринбурге планируют открыть четырехэтажный детский магазин на месте брендовых бутиков одежды. Для этого реконструируют первую очередь ТЦ. Магазин «Большой детский» займет 2 тыс. кв. м.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Реконструкция для самых маленьких».

Мария Игнатова

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